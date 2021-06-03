У МЗС розповіли про повернення українців з Непалу

Зараз у Непалі перебувають трохи більше 20 українців

Всі громадяни України, які в квітні–травні застрягли в Непалі через карантинні обмеження та тимчасове закриття авіасполучення, повернулися на батьківщину. Про це Уніан сказав прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

«За сприяння посольства України в Індії 26–27 травня 26 громадян України виїхали з Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways і ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину», – розповів Ніколенко.

За його словами, всі українські громадяни, які потребували термінового повернення в Україну, вже виїхали з Непалу.

«Зараз у Непалі перебувають трохи більше 20 українців, 10 з яких знаходяться в високогірних районах. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв'язок, і в разі необхідності готові надати необхідне сприяння. 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Покинути країну можна регулярними рейсами до Гуанчжоу, Дохи і Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, у зв‘язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня 2021 року на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого це альпіністи та туристи.

Раніше чотирьох українських туристів, які через суворі карантинні обмеження у Непалі застрягли на піку Мера у Гімалаях, евакуювали у Катманду за допомогою рятувального вертольоту.