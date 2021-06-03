  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    У МЗС розповіли про повернення українців з Непалу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські громадяни покинули Непал чартерними авіарейсами компаній Qatar Airways і Turkish Airlines - У МЗС розповіли про повернення українців з Непалу
    Українські громадяни покинули Непал чартерними авіарейсами компаній Qatar Airways і Turkish Airlines
    Фото з відкритих джерел

    Зараз у Непалі перебувають трохи більше 20 українців

    Всі громадяни України, які в квітні–травні застрягли в Непалі через карантинні обмеження та тимчасове закриття авіасполучення, повернулися на батьківщину. Про це Уніан сказав прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

    «За сприяння посольства України в Індії 26–27 травня 26 громадян України виїхали з Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways і ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину», – розповів Ніколенко.

    За його словами, всі українські громадяни, які потребували термінового повернення в Україну, вже виїхали з Непалу.

    «Зараз у Непалі перебувають трохи більше 20 українців, 10 з яких знаходяться в високогірних районах. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв'язок, і в разі необхідності готові надати необхідне сприяння. 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Покинути країну можна регулярними рейсами до Гуанчжоу, Дохи і Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів», – додав Ніколенко.

    Нагадаємо, у зв‘язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня 2021 року на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого це альпіністи та туристи.

    Раніше чотирьох українських туристів, які через суворі карантинні обмеження у Непалі застрягли на піку Мера у Гімалаях, евакуювали у Катманду за допомогою рятувального вертольоту.

    Теги: МЗС посольство Непал Qatar Airways
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У МЗС розповіли про повернення українців з Непалу