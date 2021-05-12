У Непалі застрягли 107 українських туристів, у чотирьох з них виявили Covid-19

Для українських туристів в Непалі шукають транспорт, аби доставити їх додому

Непал тимчасово призупинив авіасполучення через спалах коронавірусу

У зв‘язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня 2021 року на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого це альпіністи та туристи. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Станом на сьогодні 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості.

«У чотирьох українців виявлено Covid-19, їм надається необхідна допомога. Стан їхнього здоров’я задовільний», – розповів дипломат.

Посольство України в Індії підтримує зв’язок із співвітчизниками напряму або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Окрім спільної групи в соціальній мережі, для обробки звернень громадян, застряглих у Непалі, або їхніх родичів функціонує цілодобова «гаряча лінія» МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Для надання оперативної консульської допомоги українцям в Катманду також працює почесний консул України. Дипломати працюють над вирішенням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину.

«Водночас, маємо розуміти, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. Нині опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав. За наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія Turkish Airlines. Тримаємо цю справу на контролі. Довкола ситуації із нашими громадянами в Непалі шириться багато недостовірної інформації. Хочу усіх заспокоїти - своїх на призволяще не залишимо», – запевнив Ніколенко.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.

Минулого тижня чотирьох українських туристів, які через суворі карантинні обмеження у Непалі застрягли на піку Мера у Гімалаях, евакуювали у Катманду за допомогою рятувального вертольоту.