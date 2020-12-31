У новорічну ніч 23 тис. правоохоронців працюватимуть у посиленому режимі
За безпекою слідкуватимуть поліцейські та нацгвардійці
У новорічну ніч публічну безпеку громадян в Україні забезпечуватимуть 23 тисячі правоохоронців – поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
У ніч із 31 грудня на 1 січня на території країни у 412 населених пунктах заплановано проведення 456 масових заходів.
Правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян.
Поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив ресторанам і кафе працювати у новорічну ніч – з 31 грудня на 1 січня ─ до 7:00 ранку.
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