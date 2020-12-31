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    Суспільство

    Стало відомо, скільки охочих слухати новорічне привітання Зеленського

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    Президент України Володимир Зеленський записав новорічне привітання - Стало відомо, скільки охочих слухати новорічне привітання Зеленського
    Президент України Володимир Зеленський записав новорічне привітання
    Фото з відкритих джерел

    Найменше охочиш слухати президента в новорічну ніч у центральній частині України

    Новорічне привітання президента Володимира Зеленського точно будуть слухати менш як половина громадян України. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у грудні 2020 року. 

    Результаті опитування наступні:

    • привітання президента точно слухатимуть 43,4% респондентів,
    • скоріше послухають – 32,7%,
    • скоріше не будуть слухати – 7,5%,
    • точно не будуть – 11% українців. 

    У розрізі регіонів:

    • найменше охочих слухати новорічне привітання президента у центральній частині країни (19,6%),
    • на півдні країни таких 9%.

    У розрізі доходу респондентів:

    • не слухатимуть привітання президента ті з опитаних, чий дохід перевищує 20 тис. грн, їх налічується 61,5%,
    • серед тих, чий дохід становить менше 20 тис. грн, таких українців не більше 20%.
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    Дослідження проводилось компанією «Active Group» з 19 по 21 грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1100 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3%.

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    Теги: соцопитування Володимир Зеленський новорічні свята
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