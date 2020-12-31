Стало відомо, скільки охочих слухати новорічне привітання Зеленського

Стало відомо, скільки охочих слухати новорічне привітання Зеленськогографіка
Найменше охочиш слухати президента в новорічну ніч у центральній частині України
Новорічне привітання президента Володимира Зеленського точно будуть слухати менш як половина громадян України. Такі результати соціологічного дослідження «Всеукраїнський омнібус», проведеного дослідницькою компанією «Active Group» у грудні 2020 року.
Результаті опитування наступні:
- привітання президента точно слухатимуть 43,4% респондентів,
- скоріше послухають – 32,7%,
- скоріше не будуть слухати – 7,5%,
- точно не будуть – 11% українців.
У розрізі регіонів:
- найменше охочих слухати новорічне привітання президента у центральній частині країни (19,6%),
- на півдні країни таких 9%.
У розрізі доходу респондентів:
- не слухатимуть привітання президента ті з опитаних, чий дохід перевищує 20 тис. грн, їх налічується 61,5%,
- серед тих, чий дохід становить менше 20 тис. грн, таких українців не більше 20%.
Дослідження проводилось компанією «Active Group» з 19 по 21 грудня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю за чітко структурованою анкетою за допомогою інтелектуальних систем). Географія: вся територія України за виключенням окупованих регіонів. Загалом опитано 1100 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном України та типом населеного пункту (місто/село). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 3%.