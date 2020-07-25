У Польщі загинув український заробітчанин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце інциденту прибули поліцейські, а прокуратура з'ясовує обставини події

31-річний чоловік працював вантажником

У Польщі внаслідок нещасного випадку загинув український заробітчанин.

Про це повідомляє trojmiasto.pl у п'ятницю, 24 липня.

Інцидент стався в порту міста Гданськ ввечері 22 липня. 31-річний заробітчанин працював там вантажником.

Під час навантаження добрив вантаж з укладальника звалився на чоловіка з двометрової висоти. На місце події викликали швидку, але, незважаючи на спробу реанімувати потерпілого, він помер унаслідок травми голови.

На місце також прибули поліцейські, а прокуратура з'ясовує обставини події. Про висунуті звинувачення або затримання поки що не повідомляється.

Як повідомлялося, за кордоном зріс попит на українських заробітчан.

Нагадаємо, Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани.