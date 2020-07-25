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    Суспільство

    У Польщі загинув український заробітчанин

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    На місце інциденту прибули поліцейські, а прокуратура з'ясовує обставини події - У Польщі загинув український заробітчанин
    На місце інциденту прибули поліцейські, а прокуратура з'ясовує обставини події

    31-річний чоловік працював вантажником

    У Польщі внаслідок нещасного випадку загинув український заробітчанин.

    Про це повідомляє trojmiasto.pl у п'ятницю, 24 липня.

    Інцидент стався в порту міста Гданськ ввечері 22 липня. 31-річний заробітчанин працював там вантажником.

    Під час навантаження добрив вантаж з укладальника звалився на чоловіка з двометрової висоти. На місце події викликали швидку, але, незважаючи на спробу реанімувати потерпілого, він помер унаслідок травми голови.

    На місце також прибули поліцейські, а прокуратура з'ясовує обставини події. Про висунуті звинувачення або затримання поки що не повідомляється.

    Як повідомлялося, за кордоном зріс попит на українських заробітчан.

    Нагадаємо, Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей з країни вивезли заробітчани.

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