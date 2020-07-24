Поліція Херсонщини звільнила з трудового рабства 13 заробітчан



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Фото: Нацполіція

На Херсонщині у «трудовому таборі» перебували 13 людей віком від 19 до 53 років

На Херсонщині житель Скадовського району незаконно утримував на території свого домоволодіння 13 заробітчан. Людей примушували по 15 годин безоплатно працювати на полях місцевих фермерів. Двом заробітчанам вдалося втекти й вони одразу звернулися в поліцію.

Як повідомили у Нацполіції, поліцейські провели спецоперацію зі звільнення бранців о 4 ранку 24 липня.

«Ми встановили, що у так званому «трудовому таборі» перебували 13 людей віком від 19 до 53-х років, серед них дві жінки. Власник домоволодіння називав себе бригадиром і здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам. Люди працювали на полях під пекучим сонцем з 05:00 ранку і до сутінків», — повідомляють поліцейські області.

Робітники розповіли, що господар психологічно тиснув на них і постійно залякував. Гроші за роботу обіцяв виплатити наприкінці літнього сезону. Мешкали вони всі у сараї в антисанітарних умовах.

Поліцейські встановили, що 30-річний вербувальник шукав безоплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення переважно у Кіровоградській та Закарпатській областях. Він обіцяв гідну зарплатню, безкоштовне проживання та харчування.

Коли ж люди потрапляли на місце, на них психологічно тиснули та примушували до важкої праці. Гроші за польові роботи бранців вербувальник забирав собі, заробітчани ж працювали лише за спальне місце та їжу.

Звільненим громадянам надається медична та психологічна допомога. Тривають слідчі дії