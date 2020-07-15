Стали відомі деталі жорстокого вбивства українки у Польщі



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Загибла 26-річна волинянка Майя Ваколюк виховувала дворічного сина

Чоловік зарізав 26-річну українку у багатоквартирному будинку, зловмисника вже затримали

У Польщі сталося вбивство 26-річної українки в місті Пулави на південному сході країни в Люблінському воєводстві.

Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яким виявився 45-річний чоловік загиблої, громадянин Молдови, пише radio.lublin.pl.

Зазначається, що чоловік у багатоквартирному будинку вчора в першій половині дня напав на дружину з ножем і завдав їй фатальних ран. Попри зусилля лікарів, українка померла в лікарні.

Жінка зі своїм чоловіком працювали на заводах по переробці фруктів у комуні Вольниця. Між ними виник конфлікт, і в певний момент чоловік затягнув жінку в будівлю і напав на неї. Мотив злочину поки не відомий.

«Ми затримали 45-річного (чоловіка) на місці події. Було також вилучено ніж, який, ймовірно, (використовували) при нападі на жертву», – заявив комісар Ева Рейн-Козак з штабу поліції Повіту в Пулавах.

Як пише видання volodymyr.rayon з посиланням на власні джерела, загибла була мешканкою міста Володимир-Волинський. Офіцери проводили роботи на місці злочину під наглядом прокурора.

Тепер підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.

За інформацією ЗМІ, загиблу волинянку звали Майя Ваколюк. Знайомі молодої українки розповіли, що вона була енергійною і життєрадісною, щирою і працьовитою. Дівчину любили та поважали всі, хто її знав, додає видання «Володимир Media».

Майя виховувала дворічного сина, у якого скоро день народження.

Раніше стало відомо, що у Польщі заарештували українку. Жінку звинувачують у підпалі торгового центру.