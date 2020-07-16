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    За пів року Польща видворила понад 4,4 тисячі українців

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    За пів року Польща видворила понад 4,4 тисячі українців

    Як відомо, з 15 березня функціонувала заборона на перетин польсько-українського кордону у зв'язку з коронавірусом

    Із Польщі за пів року було видворено 4418 громадян України, що на 55% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

    Про це йдеться в інформації пресслужби Прикордонної служби, пише Укрінформ.

    Як повідомляється, у першому кварталі цього року адміністративні рішення про залишення території Польщі отримали 3587 українців, а у другому – 831 особа.

    Повідомляється, що у першому кварталі на польсько-українському кордоні відмовлено у в’їзді до Польщі 17341 особі, що майже на 40% менше, ніж у першому півріччі минулого року.

    На так званому «зеленому кордоні» поза пунктами пропуску польсько-український відрізок кордону у першому півріччі цього року спробувала перетнути 41 людина, що на 55% менше, ніж у першому кварталі 2019 року.

    Як відомо, з 15 березня функціонувала заборона на перетин польсько-українського кордону у зв'язку з коронавірусом. Згодом коронавірусні обмеження послабила як Україна, так і Польща. У червні відновлено автобусне сполучення між обома країнами, а з 1 липня - авіасполучення. Утім відвідання Польщі з туристичною метою для громадян України ще заборонено.

    До слова, напередодні у Польщі сталося вбивство 26-річної українки в місті Пулави на південному сході країни в Люблінському воєводстві. Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яким виявився 45-річний чоловік загиблої, громадянин Молдови.

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