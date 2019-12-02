У Раді розпочалося засідання Погоджувальної ради трансляція



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Спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував громадські слухання у стінах парламенту щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель

Депутати планують внести до порядку денного законопроєкти, зокрема, про зміни до закону про ДБР, зміни до Конституції та Виборчий кодекс

У Верховній Раді сьогодні, 2 грудня, проходить засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій відповідно до порядку денного другої сесії парламенту ІХ скликання.

Цього тижня народні депутати мають розглянути першим питанням зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо продовження розслідування злочинів проти учасників Революції гідності.

Також цього тижня депутати мають розглянути законопроєкт про гральний бізнес.

«На сьогодні, якщо не помиляюся, 7 законопроектів, пов'язаних з гральним бізнесом, з його легалізацією. Вони зараз обробляються комітетом (профільним), опрацьовуються комітетом. І я сподіваюся, що на пленарному тижні з 3 до 6 грудня або цього року, принаймні, ми розпочнемо в першому читанні розглядати ці законопроекти», - зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Також, як зазначив спікер, цього тижня парламентарі мають внести до порядку денного законопроєкти щодо змін до Конституції, почати розгляд Виборчого кодексу, а у середу пройдуть громадські слухання з приводу відкриття ринку сільськогосподарських земель

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу в Україні до 1 грудня 2019 року.