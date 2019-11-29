«Кого ви сюди понабирали?». Оприлюднено список депутатів, які пропустили 90% голосувань



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Серед прогульників виявився Вадим Рабінович

Нардепи Вадим Рабінович та Юлія Льовочкіна взяли участь лише в 6% голосувань в Раді

За три місяці роботи Верховної Ради 96 народних депутатів взяли участь у менше ніж 50% голосувань парламенту.

Із них дев’ять народних депутатів пропустили 90% голосувань, повідомляє Комітет виборців України.

Серед прогульників:

Вадим Рабінович, ОПЗЖ, найнижчий показник серед 423 депутатів, взяв участь в 6% голосувань;

Юлія Льовочкіна, ОПЗЖ, 6%;

Ігор Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

Юрій Солод, ОПЗЖ, 7%;

Андрій Деркач, позафракційний, 7%;

Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

Олександр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

Антон Яценко, «За майбутнє», 9%;

Юрій Бойко, ОПЗЖ, 10%.

При цьому Рабінович був зареєстрований на 23 із 39 засіданнях Ради, Льовочкіна – на 31, Абрамович – 27, Солод – 26, Деркач – 26, Столар – 22, Фельдман – 36, Яценко – 30, Бойко – 37. Однак участі в голосуваннях депутати майже не брали.

«Керівництво Верховної Ради намагається боротися із проблемою неучасті в голосуваннях шляхом запровадження фінансових штрафів. Однак не варто очікувати, що це принципово вирішить проблему. Для 80-90% депутатів, які систематично ігнорують голосування, ніяких змін не відбудеться. Особливо, коли мова йде про депутатів-мультимільйонерів», - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

З іншого боку, як повідомляє КВУ, є низка народних депутатів, які взяли участь майже в 100% голосувань.

Так, 18 народних депутатів взяли участь в 98-99% голосувань парламенту. Рекордсменом є Володимир Ватрас, який голосував в 99,6% випадків.

До слова, раніше депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива посміявся над сексскандалом, у який потрапив депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко, заявивши: «Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші - шл*хам. Кого ви сюди понабирали?!».