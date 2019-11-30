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    Думки вголос

    Нормандський капкан

    • Андрій Любка

      Український письменник

    • Розсилка
    Нормандський капкан

    Що ближче до зустрічі в Нормандському форматі, то зрозуміліше, що легко Україні точно не буде.

    Здається, навколо нас починає затягуватися європейсько-російський зашморг, і навіть наші західні союзники намагатимуться дотиснути президента України, щоб нарешті «шукати миру» з агресором. Війна втомила всіх, санкції всім невигідні, а український народ сам масово проголосував за капітуляцію – то чому французи й німці мають бути більш проукраїнськими за самих українців?

    І хоча я не належу до прихильників Володимира Зеленського і його політичної сили, та під час нормандського саміту «триматиму кулаки» за нього. Адже поразка Зеленського означатиме поразку України. На жаль, ситуація виглядає так, що саме до цієї поразки все й наближається.

    Знаю, що ніхто на цей мій текст не зверне особливої уваги, але все ж вважаю, що мовчати не можна. Тому хотів би дати кілька порад Зеленському та людям, що готують його до цієї зустрічі:

    Перша і найголовніша: не вірити Путіну. Ніколи і жодному слову. Його мета – знищити Україну, підпорядкувати її Кремлю. Жодного мирного плану – крім капітуляції Києва – він не визнає.

    Друга: не вірити Заходу, в тому числі Меркель і Макрону. Перечитати перед поїздкою Будапештський меморандум. Якщо є сумніви – перечитати ще раз.

    Третя: опиратися на Україну й українців. Казати, що суспільство його не зрозуміє, якщо він підпише невигідний Україні документ. Казати, що Верховна Рада невигідні для України умови не ратифікує. Затягувати час. Стратегічно – аж до падіння режиму Путіна, коли з Росією можна буде говорити по-іншому.

    Четверта: не шукати собі ворогів всередині України. Серед волонтерів, «порохоботів», добробатів та інших патріотів. Коли мова йде про майбутнє України – треба шукати точки дотику й об’єднання. Головне: зберегти державу, а там собі якось самі розберемося.

    П’ята: щойно починаються «мирні» переговори з Росією – приводити Збройні Сили України в режим підвищеної бойової готовності. Єдиний вірний  союзник України (і в цьому випадку Володимира Зеленського) – наша армія. Кремль любить бити в спину, тому саміти про мир – найнебезпечніший період.

    Шоста: з огляду на повідомлення урядів Франції, Німеччини й Росії, беручи до уваги безперспективність будь-яких переговорів із Путіним, просто ні на яку нормандську зустріч не їхати. Краще впасти з велосипеда й зламати ногу, сказати зранку, що сильно піднялася температура, повідомити, що втомився і на кілька днів злітати в Бодрум. Просто і під будь-яким приводом – не їхати!

    Джерело: День

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Нормандська четвірка Верховна Рада санкції армія війна мова
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