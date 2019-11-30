Угорський дипломат ображений, що жоден угорець не потрапив до нової Верховної Ради



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Іштван Ійдярто вважає, що угорці не пройшли в Україні до парламенту, тому що «створили такі межі виборчих округів, ні в одному не було угорської більшості»

«Навіщо українці вибирають тільки українців?», - запитує посол

Посол Угорщини Іштван Ійдярто незадоволений тим, що на парламентських виборах цього року до Верховної Ради України не потрапив жоден угорець. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

За словами дипломата, така, на його думку, несправедливість трапилася тому, що «створили такі межі виборчих округів, ні в одному не було угорської більшості».

«А можна запитати, навіщо українці вибирають тільки українців? Був пан Василь Брензович, були ще кілька кандидатів, тобто, навіть між угорцями був плюралізм, конкуренція, можна сказати, що вони «воювали» за виборця. В одному з округів залишилося 20% угорців, на іншому 25%, при цьому ми знаємо, що Брензович набрав би 35% голосів. Хіба добре зробили? Звичайно, ні», - обурюється угорський дипломат.

Як повідомлялося, більшість іноземних працівників, які офіційно працюють в Угорщині приїжджають з України.

До відома, 14 листопада цього року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що «українці не є партнерами»: Будапешт вимагає створення угорського анклаву з центром у Берегові.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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