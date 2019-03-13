У Раді зареєстрували постанову, що змусить іноземців писати Kyiv замість Kiev



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Проект постанови пропонує на законодавчому рівні закріпити написання літерами латинського алфавіту назву нашої держави, столиці та обласних центрів

Назви українських географічних об’єктів мають транслітеруватися на український манер згідно з правилами транслітерації, що встановлені на законодавчому рівні. Про це йдеться у зареєстрованому 12 березня проекті Постанови Верховної Ради.

У пояснювальній записці до проекту Постанови зазначається, що нині у міжнародній практиці серед засобів масової інформації, в аеропортах та енциклопедіях широко використовується російськомовні транслітерації географічних назв України – Kiev замість Kyiv, Odesa замість Odessa та ін.

Відтак для того, щоб мінімізувати різночитання назв українських географічних об’єктів, написаних латиницею, а також для збереження їхньої етимологічної автентичності, проект постанови пропонує на законодавчому рівні закріпити транслітерацію літерами латинського алфавіту топонімів основних географічних об’єктів України – столиці та обласних центрів України.

У той час як власні назви інших українських населених пунктів, місцин та водоймищ в унормованому державною мовою варіанті мають передаватися літерами латинського алфавіту виключно у відповідності до таблиці транслітерації, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Іншою не менш вагомою зміною, передбаченою проектом Постанови, є перекодування окремих аеропортів України за системою Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА).

Річ у тому, що 3-х літерні уніфіковані скорочення були надані українським летовищам ще за радянських часів, через що зазначені ідентифікатори відповідають російськомовному звучанню назв міст, де розташовані ці аеропорти. Проект постанови передбачає зміну кодів деяких українських аеропортів на більш зрозумілі та такі, що відповідають україномовним назвам населених пунктів:

IEV (Київ) – на KYV,

LWO (Львів) – на LVV,

NLV (Миколаїв) – на MKD,

OZH (Запоріжжя) – на ZAP,

SEV (Сєвєродонецьк) – на SVR,

VSG (Луганськ – колишній Ворошиловград) – на LHN.

Постановою також вказується на неправильність вживання «на Украине» та її англомовного аналога «the Ukraine» замість «Ukraine».

Участь у розробці тексту даної Постанови брало ГО «Українське товариство економічних свобод», а авторами виступили народні депутати Юрій Шухевич, Вадим Кривенко, Олександр Опанасенко, Іван Крулько, Оксана Корчинська, Олексій Мушак, Олег Кулініч, Сергій Лабазюк, Володимир Бандуров, Юрій Чижмарь.

«З радянських часів Україна була під прицілом російської пропаганди, однієї з цілей якої було зайве нагадування світу, що Україна не є незалежною державою. Зневажливе ставлення до України відображалось у вживанні безглуздих прийменників перед власною назвою в принизливому та суто російському «на Украине», а також англійського «the» перед Ukraine. В обох варіантах цих іноземних мов, граматично підкреслюється, що Україна – не самостійна країна, а підпорядкована територія без чітко визначених кордонів», – пояснює необхідність унормування перекладу географічних назв України голова Українського товариства економічних свобод Мар’ян Заблоцький.

За його словами, відчувався дух «руського миру» й у вживанні в офіційних документах інших країн назви української столиці –Kiev замість Kyiv, що ніби підкреслювало підпорядкованість України Москві й стверджувало абсолютну відсутність в українців рідної мови й національної самоідентифікації.

Саме через це сьогодні ще багато ключових ЗМІ світу називають Київ на російський манер, серед яких, наприклад, BBC – Kiev, у той час, як інші титани інформаційного простору, приміром, Guardian офіційно почали використовувати коректну транслітерацію назви української столиці – Kyiv.

На переконання Заблоцького, реально виправити ситуацію й нарешті позбутися наслідків майже сторічної російської пропаганди й прибрати її сліди, у тому числі, з іноземних медіа можна лише твердою позицією Верховної Ради щодо правильної транслітерації назв.