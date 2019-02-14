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    Аеропорти Будапешта і Таллінна змінили на табло Kiev на Kyiv

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    Аеропорти Будапешта і Таллінна змінили на табло Kiev на Kyiv

    На сайті Талліннського аеропорту рейс з київського аеропорту «Бориспіль» вказаний Kyiv Boryspil

    Аеропорти ще двох європейських міст відтепер вказуватимуть назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

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    Нові правила запровадили аеропорти Будапешта і Таллінна.

    «У рамках кампанії Міністерства закордонних справ України #CorrectUA щодо коригування правопису назви Київ #KyivNotKiev, з 12 лютого 2019 року у Міжнародному аеропорту ім. Ференца Ліста також запроваджене написання англомовної назви столиці України – KYIV», - написала у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

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    Табло аеропорту в Будапешті

    На сайті Талліннського аеропорту рейс з київського аеропорту «Бориспіль» вказаний Kyiv Boryspil.

    Нагадаємо, міжнародний лондонський аеропорт Лутон також вживатиме назву Kyiv при зазначенні столиці України.

    Також ЄС змінив «Kiev» на «Kyiv» в електронних адресах співробітників.

    У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

    В рамках кампанії щоденно на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з’являтимуться пости, які містять випадки некоректного вживання назви Київ як Kiev провідними іноземними ЗМІ, такими як The New York Times, BBC, Reuters та інші.

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