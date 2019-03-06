Аеропорт Вільнюса виправив Kiev і Lvov на Kyiv та Lviv



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У жовтні 2018 року МЗС України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA

Аеропорт Вільнюса почав використовувати написання українських міст Kyiv та Lviv відповідно до правопису англійською.

Про це повідомляє у Twitter МЗС Литви.

«Відтепер Вільнюський аеропорт затвердив правильні орфографічні назви міст України - Kyiv замість Kiev і Liviv замість Lvov», - йдеться у повідомленні.

Нещодавно аеропорти Будапешта і Таллінна виправили назву Kiev на Kyiv. Міжнародний лондонський аеропорт Лутон також вживатиме назву Kyiv при зазначенні столиці України.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

В рамках кампанії щоденно на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з’являтимуться пости, які містять випадки некоректного вживання назви Київ як Kiev провідними іноземними ЗМІ, такими як The New York Times, BBC, Reuters та інші.

Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Також авторитетний німецький словник змінив Kiew на Kyjiw.

Зазначимо, що раніше французька співачка Ванесса Параді презентувала кліп про Київ.