Аеропорт Вільнюса виправив Kiev і Lvov на Kyiv та Lviv

У жовтні 2018 року МЗС України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA

Аеропорт Вільнюса почав використовувати написання українських міст Kyiv та Lviv відповідно до правопису англійською.

Про це повідомляє у Twitter МЗС Литви.

«Відтепер Вільнюський аеропорт затвердив правильні орфографічні назви міст України - Kyiv замість Kiev і Liviv замість Lvov», - йдеться у повідомленні.

From now on #Vilnius Airport adopted the correct spelling names of #Ukraine's cities #KyivNotKiev #LvivNotLvov. pic.twitter.com/phF25EzGXK