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    У Зеленського назвали дату першого засідання нової Ради

    • Розсилка
    У Зеленського назвали дату першого засідання нової Ради

    Деякі з нових призначень в Кабінеті міністрів будуть озвучені на першому засіданні парламенту

    Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня 2019 року. Про це він сказав в ході брифінгу 6 серпня.

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    Зокрема, за словами Геруса, деякі з нових призначень в Кабінеті міністрів будуть озвучені на першому засіданні парламенту, яке найімовірніше відбудеться вже 3 вересня.

    Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

    Також повідомлялося, що «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради.

     Читайте також: Автор спічу «Ви – ніхто» Микита Потураєв: Запис злили, щоби підірвати єдність «Слуги народу»

     

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    Верховна Рада депутат Андрій Герус парламент
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