У Зеленського назвали дату першого засідання нової Ради



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Деякі з нових призначень в Кабінеті міністрів будуть озвучені на першому засіданні парламенту

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 3 вересня 2019 року. Про це він сказав в ході брифінгу 6 серпня.

Зокрема, за словами Геруса, деякі з нових призначень в Кабінеті міністрів будуть озвучені на першому засіданні парламенту, яке найімовірніше відбудеться вже 3 вересня.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

Також повідомлялося, що «Слуга народу» висуне Разумкова на пост спікера Верховної Ради.