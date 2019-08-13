Нардеп про кадрову політику Офісу президента: ставка не на професіоналізм, а на собачу вірність



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У політиці завжди зазнає краху той, хто ставить не на професіоналізм оточення, а на його собачу вірність, - нардеп

Депутат Висоцький прокоментував указ про виключення Безсмерного з Мінської переговорної групи

Народний депутат Сергій Висоцький вважає, що «стрімке виключення Романа Безсмертного з Мінської групи після його кваліфікованих та професійних заяв щодо ескалації на фронті - це гірше ніж злочин». Про це Висоцький написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, ця помилка «послабить Україну, не кажучи вже про послаблення самого президента».

«У політиці завжди зазнає краху той, хто ставить не на професіоналізм оточення, а на його собачу вірність», - впевнений Висоцький.

Нардеп також наголосив, «від того, що Адміністрація президента намалювала в своїй уяві дієвість власного одностороннього перемир’я - кількість обстрілів та жертв не зменшується».

Як повідомлялося, сьогодні, 13 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив Безсмертного з посади у Тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, Безсмертний заявив, що після загибелі чотирьох військових на Донбасі Україна мала призупинити участь у Мінських переговорах доти, доки не буде зібрано «нормандський формат».

Нагадаємо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

Влітку 2019 року Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу Романа Безсмертного.