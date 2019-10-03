Окупанти заявили, що на адмінкордоні з Кримом затримали українця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий є уродженцем Кривого Рогу 1965 року народження, у ФСБ заявили, що він начебто шукав у Криму кращих умов життя

У ФСБ РФ заявили, що затримали громадянина України, який начебто намагався проникнути в окупований Крим.

Чоловіка затримали у 3 км від підконтрольного Росії пункту пропуску «Перекоп», в районі дамби, що з'єднує півострів Ад з Кримом, повідомляють «Крым. Реалии».

Затриманий є уродженцем Кривого Рогу 1965 року народження. Документів він при собі не мав.

У ФСБ заявили, що він начебто шукав у Криму кращих умов життя.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу.

Йому загрожує штраф, примусові роботи на термін до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

На початку вересня повідомлялося про затримання російськими прикордонниками на адмінкордоні Криму з Херсонщиною двох осіб, один з них – житель Хмельниччини.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, бо російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контакти з окупантами».