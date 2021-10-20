Росіяни знайшли корисне застосування георгіївським стрічкам. Фото, яке спровокувало скандал

Світлину виклала у соціальній мережі одна з місцевих мешканок

У російському Горно-Алтайську невідомі перев’язали георгіївськими стрічками та викинули на сміттєзвалище мішки зі сміттям. Світлини з місця опублікувала місцева мешканка Галина Кулнева у своєму Instagram-акаунті.

скріншот фото: kulnevagalina

Авторка фото обурилася тим, як росіяни самі знищують свою честь і гордість. Вона також уточнила, що, скоріше за все, у мішках будівельне сміття, яке утворилося внаслідок ремонту, що триває у будівлі неподалік.

У коментарі до допису один з користувачів соціальної мережі уточнив, що знімки зроблені у будівлі колишнього радгоспу Підгорний. Жителі міста розкритикували робочих, які могли перев'язати мішки георгіївською стрічкою та запропонували вислати стрічки господареві підприємства.

Як повідомляють російські ЗМІ, за фактом «осквернення символу Перемоги» Слідчим комітетом по Республіці Алтай розпочато дослідчу перевірку.

Зазначимо, що, відповідно до російського законодавства, «осквернення символів військової слави» потрапляє під кримінальну статтю про реабілітацію нацизму. Порушників можуть оштрафувати на 3 млн російських рублів (близько 1,1 млн грн). Їм також можуть призначити виправні або примусові роботи.

Нагадаємо, нещодавно георгіївські стрічки біли заборонені в Узбекистані.

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