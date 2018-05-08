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    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ

    Зловмисників підозрюють в порушенні статті 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).
    В рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.
    • Сьогодні, 14:40
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    Обшуки в КПУ
    Обшуки в КПУ

    Зловмисників підозрюють в порушенні статті 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

    В рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.

    Гогічаєв був затриманий під час підготовки до підпалу автомобіля директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, повідомляють джерела сайту Обозреватель.

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    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ
    Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ

    Також стало відомо, що він надав свідчення, про те, що діє під керівництвом секретаря Комуністичної партії Росії Тайсаєва, який дав йому виходи на Симоненка для сприяння у вищевказаній злочинній діяльності. Більш того, за словами Тайсаєва, Симоненко працює в повній координації з росіянами.

    Із метою отримання фактичних даних, які підтверджують надані свідчення, правоохоронцями отримані санкції на обшук. Станом на ранок 8 травня вони почалися за 15 адресами. Крім усього, зловмисників підозрюють в порушенні статті 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

    Джерело: Обозреватель

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