Патрони, зображення Путіна та георгіївські стрічки. СБУ провела обшуки в керівників КПУ

Зловмисників підозрюють в порушенні статті 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

В рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.



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Обшуки в КПУ

Зловмисників підозрюють в порушенні статті 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

В рамках проведення оперативно-розшукових заходів зі встановлення зловмисників, які здійснювали підпали машин українських політиків, вдалося вийти на групу, злочинну діяльність якої курував росіянин на прізвище Гогічаєв, що підпорядковувався секретарю Комуністичної партії Росії і співпрацював з лідером забороненої в Україні КПУ Петром Симоненком.

Гогічаєв був затриманий під час підготовки до підпалу автомобіля директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, повідомляють джерела сайту Обозреватель.

Також стало відомо, що він надав свідчення, про те, що діє під керівництвом секретаря Комуністичної партії Росії Тайсаєва, який дав йому виходи на Симоненка для сприяння у вищевказаній злочинній діяльності. Більш того, за словами Тайсаєва, Симоненко працює в повній координації з росіянами.

Із метою отримання фактичних даних, які підтверджують надані свідчення, правоохоронцями отримані санкції на обшук. Станом на ранок 8 травня вони почалися за 15 адресами. Крім усього, зловмисників підозрюють в порушенні статті 109 Кримінального кодексу України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

Джерело: Обозреватель