В Узбекистані заборонили георгіївські стрічки



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Проти георгіївських стрічок давно виступають узбецькі націоналісти

Замість георгіївських стрічок в Узбекистані до Дня Перемоги у Другій світовій війні, яке в республіці називається Днем пам'яті і почестей, роздаватимуть стрічки в кольорах національного прапора

Відповідне розпорядження видав прем'єр-міністр республіки Абдулла Аріпов, повідомляє портал Xabar.uz.

Під час селекторної наради, присвяченої святкуванню, він розкритикував поширення георгіївських стрічок і розпорядився замість них виготовити і роздати 100 тис. стрічок у кольорах прапора Узбекистану. Окрім того, він доручив організувати в мережі Facebook акцію, під час якої користувачі публікуватимуть зображення узбецького прапора. До акції, на думку Аріпова, мають приєднатися співаки, спортсмени, актори, гумористи.

«Цей захід неофіційний, тому він має щиро об'єднати людей», - вказав Аріпов.

Слід зазначити, що проти георгіївських стрічок давно виступають узбецькі націоналісти.

Зокрема, в 2016 році історики Анвар Назіров і Шухрат Барлас заявили: «Під час колонізації нашої батьківщини царською Росією багато генералів і офіцерів були нагороджені орденом і стрічкою Святого Георгія, заснованих Катериною II у 1769 році. На медалях, заснованих спеціально для генералів та офіцерів армії колонізаторів, були вписані назви наших міст, захоплених шляхом винищення місцевого населення, і до цих медалей були прикріплені стрічки ордена Святого Георгія».

Разом з тим, на початку квітня в Узбекистані влада схвалила проведення акції «Безсмертний полк» у Ташкенті, погодивши маршрут від меморіального комплексу «Братські могили» до площі Мустакіллік (символічність маршруту в тому, що Мустакіллік - це незалежність по-узбецьки). Раніше проведення «Безсмертного полку» в Ташкенті керівництво міста намагалося заборонити.

Джерело: Еспресо ТВ