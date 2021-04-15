В Одесі невідомі осквернили пам'ятник воїнам АТО

Це вже не перший випадок пошкодження пам'ятного знаку

В Одесі невідомі облили фарбою пам’ятний знак українським військовим, які загинули в зоні АТО та ООС, що розташований на проспекті Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

Там розповіли, що інцидент стався в ніч на 15 квітня. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до події осіб. Справу квалікували за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 квітня пам’ятний знак облили фекаліями. Про таке Суспільному повідомив письменник та ветеран війни Валерій Пузік. За його словами, облитий пам'ятник помітив випадково: під час ранкової прогулянки з сином. Тоді представників поліції чи будь-яких інших установ на місці не було.

Додамо, на цьому місці планують створити меморіал загиблим на Донбасі захисникам України. Згідно з проєктом, довжина мармурового помосту меморіалу складатиме двадцять метрів. У верхній частині плити скульптор пропонує зробити 21 виріз, куди згодом висадять дерева. На бічних панелях мають вигравіювати імена мешканців Одеси та області, які загинули, захищаючи Україну.