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    В Одесі невідомі осквернили пам'ятник воїнам АТО

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    Інцидент стався в ніч на 15 квітня - В Одесі невідомі осквернили пам'ятник воїнам АТО
    Інцидент стався в ніч на 15 квітня
    Фото Тelegram-канал Xydessa, УСІ

    Це вже не перший випадок пошкодження пам'ятного знаку

    В Одесі невідомі облили фарбою пам’ятний знак українським військовим, які загинули в зоні АТО та ООС, що розташований на проспекті Шевченка. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

    Там розповіли, що інцидент стався в ніч на 15 квітня. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до події осіб. Справу квалікували за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 1 квітня пам’ятний знак облили фекаліями. Про таке Суспільному повідомив письменник та ветеран війни Валерій Пузік. За його словами, облитий пам'ятник помітив випадково: під час ранкової прогулянки з сином. Тоді представників поліції чи будь-яких інших установ на місці не було.

    Додамо, на цьому місці планують створити меморіал загиблим на Донбасі захисникам України. Згідно з проєктом, довжина мармурового помосту меморіалу складатиме двадцять метрів. У верхній частині плити скульптор пропонує зробити 21 виріз, куди згодом висадять дерева. На бічних панелях мають вигравіювати імена мешканців Одеси та області, які загинули, захищаючи Україну.

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    Теги: АТО Одеса ветеран пам'ять пам'ятник
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