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    Грав у баскетбол і впав. Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов втратив онука

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    У серпні онуку Олега Філімонова&nbsp;Евану Григору мало б виповнитися 16 років - Грав у баскетбол і впав. Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов втратив онука
    У серпні онуку Олега Філімонова Евану Григору мало б виповнитися 16 років

    Підліток втратив свідомість на спортмайданчику. Лікарі не змогли його врятувати

    У гумориста і колишнього кандидата на пост мера Одеси від партії «Слуга народу» Олега Філімонова помер онук.

    Як розповів Філімонов у Facebook, 15-річному Евану Григору стало зле під час гри в баскетбол. Підліток втратив свідомість на спортмайданчику. Лікарі не змогли його врятувати.

    «У мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні (30 травня, – «Главком») о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав в баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б в серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе», – написав Філімонов.

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    Зазначимо, член Національної спілки письменників України, лауреат Шевченківської премії, літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький помер у неділю, 30 травня.

    Також зранку в неділю, 30 травня, стало відомо про смерть українського посла у Таїланді, М'янмі та Лаосі Андрія Бешти

    У МЗС повідомили, що Андрій Бешта помер через раптовий серцевий напад.

    Теги: смерть баскетбол Facebook
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    Грав у баскетбол і впав. Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов втратив онука