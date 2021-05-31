Грав у баскетбол і впав. Гуморист і екскандидат в мери Одеси Філімонов втратив онука

У серпні онуку Олега Філімонова Евану Григору мало б виповнитися 16 років

Підліток втратив свідомість на спортмайданчику. Лікарі не змогли його врятувати

У гумориста і колишнього кандидата на пост мера Одеси від партії «Слуга народу» Олега Філімонова помер онук.

Як розповів Філімонов у Facebook, 15-річному Евану Григору стало зле під час гри в баскетбол. Підліток втратив свідомість на спортмайданчику. Лікарі не змогли його врятувати.

«У мене в родині сталося велике лихо. Сьогодні (30 травня, – «Главком») о 19:10 помер мій онук Еван Григор. Грав в баскетбол на майданчику з друзями. Упав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б в серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе», – написав Філімонов.

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