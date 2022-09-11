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У трьох областях відновили електропостачання

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У трьох областях відновили електропостачання
У трьох областях відновили електропостачання
фото з відкритих джерел

Енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги

У Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях енергетики відновили електропостачання. Про це повідомили заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

«Дніпропетровська область електропостачання відновлено на 100%», - написав Тимошенко.

В іншому дописі заступник керівника Офісу президента повідомив, що у Сумській області також відновлено електропостачання на 100%.

Своєю чергою голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін написав у Телеграмі, що на Полтавщині відновлено світло та водопостачання, які зникли ввечері 11 вересня після ворожих обстрілів по об’єктах магістральних електромереж в північно-східному регіоні країни.

«Світло та водопостачання відновили в усіх районах Полтавщини. Але енергетики продовжують стабілізувати рівень напруги», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: окупанти Сумщина Дніпропетровщина Полтавщина водопостачання відео

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