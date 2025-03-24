Верховна Рада уточнила деталі скандального законопроєкту про Нацгвардію

Законопроект про розширення повноважень для Нацгвардії набув великого суспільного розголосу.

Верховна Рада України надала роз'яснення щодо законопроєкту №10311, який стосується повноважень Національної гвардії України (НГУ). На розгляді у другому читанні народні депутати розглянуть межі застосування заходів примусу військовослужбовцями НГУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВР України.

Як зазначили в Верховні Раді, з метою ефективного виконання завдань з охорони громадського порядку, конвоювання затриманих, оборони стратегічних об'єктів та забезпечення безпеки, законопроект передбачає право військовослужбовців НГУ застосовувати такі заходи примусу:

Фізичний вплив: для припинення правопорушень або захисту осіб;

Спеціальні засоби: кайданки, сльозогінний газ, електрошокери, гумові кийки тощо, під час конвоювання осіб чи затримання особи яка вчинила правопорушення тощо;

Вогнепальну зброю: у випадках загрози життю чи збройного нападу;

Бойову техніку: у ситуаціях військових конфліктів або захисту стратегічних об'єктів.

Також у ВР зауважили, що на даний час застосування заходів примусу військовослужбовцями НГУ регулюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, однак цей законопроєкт передбачає, що такі питання будуть врегульовуватися виключно на рівні профільного закону.

«Однак, розуміючи важливість дотримання прав людини, законопроект чітко визначає умови застосування цих заходів. Зокрема військовослужбовці НГУ зобов'язані діяти відповідно до принципів законності, необхідності, пропорційності та ефективності. Крім того, вони повинні попереджати правопорушників та негайно припиняти застосування сили після досягнення мети», – зазначили в ВР.

Особлива увага приділяється обмеженням щодо застосування спеціальних засобів. Законопроект прямо забороняє військовослужбовцям НГУ:

завдавати удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку та животу;

використовувати засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки тощо) понад дві години безперервно або без послаблення тиску;

застосовувати сльозогінні та дратівливі речовини у прицільній стрільбі, а також повторно в межах зони ураження;

відстрілювати гумові кулі з порушенням технічних вимог, зокрема прицільно в голову;

використовувати засоби примусової зупинки транспорту щодо мотоциклів, громадського транспорту, а також у місцях з обмеженою видимістю (мостах, тунелях, залізничних переїздах тощо);

застосовувати світлозвукові пристрої на відстані ближче двох метрів від людини;

використовувати водомети при температурі повітря нижче +10°C.

Для забезпечення безпеки та здоров'я громадян, законопроєкт встановлює допустимі норми застосування спеціальних засобів.

«Фізичний, хімічний та інші впливи спеціальних засобів на організм людини повинні відповідати допустимим параметрам, які встановлюються Міністерством охорони здоров'я України», – зауважили у ВР.

Нагадаємо, законопроєкт №10311, зареєстрований у Верховній Раді України, викликав значний суспільний резонанс. Його мета – внесення змін до Закону України «Про Національну гвардію України» для правового застосування сили військовим Нацгвардії.

Також порядок носіння, зберігання, обліку та застосування спеціальних засобів військовослужбовцями НГУ визначатиме МВС України.