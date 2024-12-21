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Нацгвардія повідомила про ситуацію на Покровському напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нацгвардія повідомила про ситуацію на Покровському напрямку
Російські війська зберігають високу інтенсивність атак на Покровському напрямку
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Тиск ворога не знижується: артилерійські обстріли, удари авіабомбами та використання FPV-дронів на різних частотах є постійними

 

Окупанти на Покровському напрямку не припиняють атак. Вони застосовують FPV-дрони, артилерію та авіацію для ударів по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі. Про це повідомив Герой України та командир дивізіону артилерійської розвідки Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України Віталій Литвин в ефірі «Ми-Україна».

За словами Литвина, російські війська зберігають високу інтенсивність атак на Покровському напрямку, просуваючись вздовж лінійних орієнтирів, таких як залізничні шляхи та траса з Селидового до Покровська.

Вони також активно застосовують FPV-дрони на оптоволокні, які важко нейтралізувати через їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

«Тиск ворога не знижується: артилерійські обстріли, удари авіабомбами та використання звичайних FPV-дронів на різних частотах є постійними. Так само по самому Покровську здійснюються удари – таким чином ворог намагається унеможливити пересування ЗСУ по самому місту. Тому що саме там відбувається логістика. Ворог, коли впирається у якісь ВОПи розуміє – якщо знищити логістику, то він виснажить їх набагато швидше», – зазначив Віталій Литвин.

Раніше російські диверсанти намагалися форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. 

Нагадаємо, міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7. Про це повідомили у відомстві. Як зазначається, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

Також у Збройних силах України створено першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.

Школу було створено на базі одного з навчальних центрів, відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського.

Крім того, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: Дніпро Герой України Україна ворог диверсанти

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