У Закарпатській області затримали підозрюваних в замаху на поліцейського



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Правоохоронці вилучили у підозрюваних вилучено 4 пістолети, 1 рушницю, більше 100 набоїв, оргтехніку, телефони, банківські карти, кошти та чорнові записи

Замовником нападу на офіцера був 38-річний житель Ужгороду, ексспівробітник міліції - поліція

У Закарпатській області правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції, що стався в липні цього року.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Правоохоронці з'ясували, що замовником нападу на офіцера був 38-річний житель Ужгороду, ексспівробітник міліції, який у 2014 році був звільнений з посади та мав тісні зв'язки з місцевим криміналітетом. Ексміліціонер організував злочинну групу, яка виконувала кримінальні замовлення.

«Організатором вбивства виявився лідер злочинного угрупування, ексміліціонер, який для ліквідації жертви підібрав кілера. Мотив злочину, пов'язаний з припиненням, так званих, «мереж», що забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати Верховної Ради, шляхом підкупу виборців», - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці затримали організатора та 25-річного виконавця замаху на співробітника поліції. Також було проведено 60 обшуків за місцем проживання інших фігурантів, в ході яких було виявлено та вилучено 4 пістолети, 1 рушницю, більше 100 набоїв, оргтехніку, телефони, банківські карти, кошти та чорнові записи.

За даними правоохоронців, одним із затриманих є співробітником спеціального підрозділу поліції «ТОР».

«На теперішній час затриманих вже доставлено до Києва та оголошено підозри, встановлюється їхня причетність до інших злочинів», - додали у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня, на Закарпатті пройшли масові обшуки у держустановах.

Як повідомляється, 11 липня невідомі обстріляли легковий автомобіль, в якому перебував начальник Управління захисту економіки у Закарпатській області Департаменту захисту економіки Нацполіції. Правоохоронець не постраждав.

Відразу після нападу поліція встановила свідків та очевидців події, які бачили безпосередньо нападника, а також виявили знаряддя злочину - пістолет-кулемет «Скорпіон» калібру 7,65 мм, який зловмисник втопив у річці Уж.