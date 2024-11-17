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У жовтні через війну в Україні загинули щонайменше 183 цивільних

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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У жовтні через війну в Україні загинули щонайменше 183 цивільних
Серед жертв 9 дітей загинули та 49 отримали поранення
фото з відкритих джерел

В жовтні 80% жертв серед цивільних осіб зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема, внаслідок авіабомбардувань, артилерійських обстрілів, ударів з реактивних систем залпового вогню та безпілотних літальних апаратів

У жовтні через війну в Україні загинуло щонайменше 183 цивільні особи і 903 отримали поранення. Про це йдеться у звіті ООН

45% загиблих були старші 60 років. Серед жертв 9 дітей загинули та 49 отримали поранення.

Російські збройні сили посилили атаки з використанням безпілотних літальних апаратів дальнього радіуса дії по всій країні – за місяць, за повідомленнями, було зафіксовано понад 1900 таких ударів. Внаслідок ударів або падіння уламків від перехоплених боєприпасів загинуло 6 цивільних осіб і 21 особу було поранено, а також завдано шкоди цивільному майну та інфраструктурі. Окрім людських жертв і поранень, майже щоденна частота цих атак у поєднанні з постійними сигналами сирен повітряної тривоги спричинила значне погіршення умов життя цивільного населення.

В ООН зазначають, що в жовтні 80% жертв серед цивільних осіб зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема, внаслідок авіабомбардувань, артилерійських обстрілів, ударів з реактивних систем залпового вогню та безпілотних літальних апаратів ближнього радіуса дії. Найбільша кількість жертв була у Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

Переважна більшість жертв серед цивільних осіб, 94%, та пошкоджень освітніх і медичних закладів, 96%, у жовтні продовжували відбуватися на території, контрольованій Урядом України.

«Щонайменше шість атак на судна та інфраструктуру морських портів на території, контрольованій Урядом України (Одеська область), сталися у жовтні. Один удар був завданий по порту на території, окупованій Російською Федерацією (Запорізька область)», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, Українські правозахисники в ООН розповіли про злочини РФ проти прав людини. Вони представили інформацію про воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що Росія протягом багатьох років створювала систему політично мотивованих переслідувань на окупованих територіях Криму та Донбасу, а згодом поширила її на інші тимчасово окуповані території у значних масштабах.

На початку окупації Запорізької та Херсонської областей російські військові разом із ФСБ підготували чорні списки журналістів, активістів, громадських діячів та представників місцевої влади, яких необхідно було усунути.

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