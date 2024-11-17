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Обстріл Києва: рятувальники вилучили частину ворожої ракети з житлового будинку (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Києва: рятувальники вилучили частину ворожої ракети з житлового будинку (фото, відео)
Залишки ракети вилучили піротехніки ДСНС та передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення
фото: пресслужба ДСНС

У Печерському районі у п’ятиповерхівці загорівся дах та частково зруйновано перекриття

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетної атаки в Печерському районі столиці. Зокрема працівники ДСНС вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку. Про це інформує пресслужба ДСНС.

Як відомо, уламки впали у декількох районах столиці. Зокрема у Печерському районі у п’ятиповерхівці загорівся дах та частково зруйновано перекриття.

«За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п'ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки», – йдеться у повідомленні

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Залишки ракети вилучили піротехніки ДСНС та передали компетентним підрозділам для подальшого вивчення.

Станом на зараз відомо, що одну жінку шпиталізували до лікарні, ще одній постраждалій медики надали допомогу на місці. 

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: рятувальники відео Київ ракета

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