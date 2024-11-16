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Українські правозахисники в ООН розповіли про злочини РФ проти прав людини

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Українські правозахисники в ООН розповіли про злочини РФ проти прав людини
Українці в ООН розповіли про порушення прав людини росіянами
фото з відкритих джерел

У штаб-квартирі ООН відбувся захід, присвячений захисту прав людини

У пʼятницю українські правозахисники взяли участь у заході в штаб-квартирі ООН, де обговорювали порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях. Вони представили інформацію про воєнні злочини РФ проти цивільного населення. Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що Росія протягом багатьох років створювала систему політично мотивованих переслідувань на окупованих територіях Криму та Донбасу, а згодом поширила її на інші тимчасово окуповані території у значних масштабах.

На початку окупації Запорізької та Херсонської областей російські військові разом із ФСБ підготували чорні списки журналістів, активістів, громадських діячів та представників місцевої влади, яких необхідно було усунути.

У російських в'язницях може перебувати до 28 тис. цивільних осіб, хоча точна кількість ув'язнених залишаєтья невідомою. Щонайменше 12 340 цивільних вважаються зниклими безвісти.

Деякі з них роками не мають жодного зв'язку з зовнішнім світом.

«Практично всі цивільні особи стали жертвами тортур та нелюдських умов утримання під вартою», – зазначила Скрипник, додавши, що ці факти були підтверджені незалежною міжнародною комісією ООН, яка розслідує російські злочини в Україні.

За словами правозахисниці, щорічна резолюція Генеральної асамблеї ООН, що стосується ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, є важливим інструментом для привертання уваги до тисяч цивільних, які перебувають під арештом, а також для їхнього звільнення.

Голова української правозахисної організації «Альменда» Марія Суляліна акцентувала увагу на питанні освіти в умовах російської окупації.

Вона зазначила, що діти на окупованих територіях постійно перебувають під тиском системи, яку створила і запровадила Росія, спрямованої на стирання їхньої національної ідентичності, зокрема через мілітаризацію та ідеологічну обробку.

За її словами, під окупацією наразі перебуває 1,6 млн дітей, що порівняно з населенням таких країн, як Естонія, Бахрейн чи Тринідад і Тобаго.

Протягом понад 10 років окупації Криму система освіти стала інструментом пропаганди війни, служби в збройних силах РФ та русифікації дітей, зазначила Суляліна. Після повномасштабного вторгнення методи, що застосовувалися в Криму, були поширені і на інші окуповані території.

Експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська підкреслила, що «масштабні та системні порушення прав людини – це не просто наслідки війни, а складові російської державної політики, що спрямовані на знищення національної ідентичності українців».

Протягом десяти років росіяни незаконно колонізують Кримський півострів, завозячи туди населення з території РФ. Загальна кількість російських колонізаторів коливалася від 400 тис. до 800 тис., сказала Рашевська.

«Історія Криму з Росією – це історія порушень прав людини, імперіалістичних звірств, депортацій та інших міжнародних злочинів», – наголосила вона.

За словами правозахисниці, резолюція ГА ООН щодо прав людини на ТОТ – це важливий інструмент «дотримання міжнародного права та створення основи для майбутньої відповідальності».

До слова, близько 40% населення України зараз потребують гуманітарної допомоги. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив помічник генерального секретаря ООН та координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль під час пресбрифінгу у Женеві.

Російська влада та військові багато разів застосовували та досі застосовують тортури проти українських військових та цивільних осіб у всіх областях України, які перебувають або побували під російським контролем. Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування в Україні, доповідь якої представлена Генеральній асамблеї ООН, повідомляє Радіо Свобода. 

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Теги: росія правозахисники історія військові розслідування окуповані території населення звільнення росіяни ООН

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