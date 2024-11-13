Окупанти обстріляли школу у Краматорську

Ворожий боєприпас влучив по території одного із закладів загальної середньої освіти Краматорська

Російські війська вдень 13 листопада влучили по території школи у Краматорську Донецької області. Про це повідомила Краматорська міська рада.

«Вдень 13 листопада Росія знову вдарила по Краматорську. За попередньою інформацією ворожий боєприпас влучив по території одного із закладів загальної середньої освіти міста», – йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що у школі ударною хвилею вибито вікна.

Інформація про постраждалих не надходила.

Остаточні наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, що 11 листопада російська армія пошкодила дамбу Курахівського водосховища у Донецькій області. Рівень води в межах Великоновосілківської громади піднявся. Згодом стало відомо, що окупанти вдарили по дамбі Курахівського водосховища, щоб спричинити значні довготривалі повені на захід від водосховища, які могли б сприяти зусиллям Росії оточити українські сили на північ і південь від Курахового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.