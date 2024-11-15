Через нічний обстріл постраждала одна із сімейних амбулаторій у центрі Одеси

Будівля амбулаторії є пам'яткою архітектури та знаходиться в межах охоронної зони ЮНЕСКО

Будівля амбулаторії є пам'яткою архітектури та знаходиться в межах охоронної зони ЮНЕСКО

Ввечері 14 листопада 2024 року Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Внаслідок ракетно-дронової атаки на місто пошкоджені 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів.

Одеса зазнала масованого комбінованого ворожого удару фото: Одеська міська рада

Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси. Крім того, від нічного обстрілу pосійською aрмією постраждала одна із сімейних амбулаторій у самому центрі Одеси.

Пошкоджені вікна та двері, поламані меблі, є пошкодження стін, стелі, а також балок покрівлі. Наразі проводиться закриття вікон плівкою, обстеження стану будівлі та інженерних мереж. До завершення обстеження амбулаторія на вул. Пастера не працює.

Будівля амбулаторії є пам'яткою архітектури та знаходиться в межах охоронної зони ЮНЕСКО.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київщину зранку 13 листопада, сталося загоряння складських приміщень підприємств. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За оновленою інформацією начальника КОВА, внаслідок атаки влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури у регіоні не зафіксовано.

До слова, в ніч на 10 листопада у Хмельницькому сталася масштабна пожежа в будівлі колишнього музичного училища імені В. І. Заремби. Про пожежу в старовинній будівлі повідомило Головне управління ДСНС у Хмельницькій області. У самому Хмельницькому музичному училищі імені В. І. Заремби зазначають, що пожежа в будівлі сталася за кілька днів до судового засідання про виключення частини будівлі з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.