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Є постраждалий та руйнування: фото наслідків обстрілу Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Є постраждалий та руйнування: фото наслідків обстрілу Київщини
Унаслідок російського обстрілу виникла пожежа в Броварському районі Київщини
фото: ДСНС

Наразі рятувальники ліквідували пожежу

Унаслідок масованої атаки РФ сьогодні зранку, 13 листопада, на Київщині постраждала одна людина, є руйнування. Про це повідомляє прессслужба ДСНС.

Є постраждалий та руйнування: фото наслідків обстрілу Київщини фото 1

«Зруйнована будівля, виникла пожежа в Броварському районі Київщини. Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні. 

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Наразі рятувальники ліквідували пожежу.

Як уточнив начальник Київської ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина. «Чоловік 48 років отримав садна голови, стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 13 листопада, російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Уперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. У цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками.

Також мер Києва Віталій Кличко попередив киян про ворожий безпілотник над центром столиці. Він закликав громадян перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

Як повідомлялося, вранці 13 листопада у столиці працювали Сили протиповітряної оборони, у місті лунала тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. У соцмережах повідомлялиь про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.

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Теги: балістичні ракети тривога ворог безпілотник рятувальники Віталій Кличко пожежа

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