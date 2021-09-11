Сьогодні – Головосіка: історія свята та що цього дня не радять робити

Утримайтеся сьогодні від танців та веселощів, щоб не накликати негаразди

У народі 11 вересня вважали делікатним днем, коли дотримувалися багатьох заборон

У суботу, 11 вересня віряни православної церкви відзначають свято Усікновення глави Івана Предтечі — день пам'яті страти Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Це друге велике свято після свята Богоматері. У цей день віряни дотримуються строгого посту на знак скорботи про насильницьку смерть великого пророка.

Іван Хреститель передбачив пришестя Месії та хрестив Ісуса Христа у водах ріки Йордан.

Історія свята

Іоанн Предтеча неодноразово звинувачував правителя Галилеї Ірода в гріховних стосунках із дружиною брата Іродіадою при живій дружині. Імператор прощав його промови із-за остраху Божого гніву.

З нагоди Дня народження правителя було влаштовано бенкет, на якому для іменинника станцювала донька коханки – Соломія. Ірод був настільки зачарований нею, що пообіцяв привселюдно виконати будь-яке її бажання. Після наради з матір’ю дівчина попросила голову Іоанна Предтечі. Ірод виконав прохання дочки. Він наказав відрубати голову Хрестителю Ісуса Христа.

Тієї ж зими Соломія провалилася під лід. Вона намагалася вибратися. Її рухи нагадували танець, який закінчився в той момент, коли гострий лід відсік їй голову. Іродіада й Ірод також були покарані. Їх поглинув землетрус в Іспанії.

У пам’ять про насильницьку смерть Івана Предтечі було встановлене християнське свято.

Звичаї та традиції

Ті, хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови. Так говорить традиція цього дня. Також в цей день ні в якому разі не можна користуватися ножем, і будь-якими предметами, що колють та ріжуть.

Особливо неприпустимо різати капусту, оскільки вона асоціюється з головою. Хто танцює і співає в цей день – на свою душу смертний гріх бере. Ця прикмета пов’язана з тим, що з-за танцю Соломії, падчерки Ірода, загинув Іоанн Хреститель.

Тому 11 вересня не допустимо ні співати, ні танцювати. Вважається, що той, хто в цей день танцює, той бере на себе той гріх, який колись взяла на себе Соломія.

Якщо так сталося, що цього дня білий собака ув’язався саме за вами та провів вас до самого будинку, то він приніс у ваш будинок успіх. Не здумайте такого собаку проганяти. Прийміть, нехай живе разом з вами. Він принесе вам щастя. Хоча предки наші стверджували, що частіше за все, собака зникає після того, як супроводив людину додому.

Що не можна робити на Головосіка

У день Усікновення глави Іоана Предтечі в церквах проводиться богослужіння, а віряни дотримуються суворого посту. В день свята заборонено їсти рибу, м'ясо та молочні продукти.

На свято Усікновення глави Іоана Предтечі заборонено вживати в їжу продукти червоного кольору та їсти фрукти й овочі, що нагадують форму голови (яблука, капусту, картоплю, гарбуз) або мають червоний сік.

У цей день заборонено готувати та їсти борщ червоного кольору, пити червоне вино.

Не можна користуватися гострими предметами та різати ножем.

Не треба ставити на стіл щось кругле (блюда, тарілки тощо).

Користуватися ножами та іншими гострими предметами.

У день тижня, на який довелося Усікновення, цілий рік не починали ніяких важливих справ.

Жінки побоювалися в цей день братися за рукоділля; також намагалися не розчісувати волосся, щоб «не сіклося».

На Предтечу не рубають капусту, не зрізають мак, не копають картоплю, не рвуть яблука, не беруть до рук косаря, сокири, заступу.

Народні прикмети