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УГКЦ відповіла, чи благословлятиме одностатеві пари після заяви Ватикану

Надія Карбунар
glavcom.ua
УГКЦ відповіла, чи благословлятиме одностатеві пари після заяви Ватикану
Блаженніший Святослав заявив, що в УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари
фото: ugcc.ua

Ватикан дозволив священникам благословляти одностатеві пари

Очільник Української греко-католицької церкви (УГКЦ) блаженніший митрополит Святослав заявив, що в УГКЦ не благословлятимуть одностатеві пари. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Він зазначив, що затверджена Папою Римським Франциском декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян УГКЦ. Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков.

«Українська Греко-Католицька Церква є однією зі Східних Католицьких Церков, тому має свою літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину, якої всі вірні зобов’язані дотримуватися та яку повинні плекати (ККСЦ, кан. 39–41). Значення поняття «благословення» в УГКЦ та Латинській Церкві є відмінними», – пояснив він.

Саме поняття «благословення» в українському греко-католицькому обряді означає схвалення чи дозвіл на певні дії, практики чи пости. Таке благословення завжди має катехитичний вимір і не може суперечити вченню Католицької Церкви.

Також митрополит Святослав вважає, що треба уникати «двозначних жестів, висловлювань і понять», які «можуть викривити чи спотворювати Боже слово та вчення церкви».

УГКЦ підпорядковується Ватикану, але дотримується переважно східного обряду.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари. Однак Папа додав, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.

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