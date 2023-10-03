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Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Папа Римський припустив можливість благословення гомосексуальних пар
Понтифік додав, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з «добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням»
фото з відкритих джерел

Папа наголосив, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів

Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари. Так він відповів групі кардиналів, які попросили його внести ясність у цьому питанні.

«Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відкидають та виключають», – сказав він. Однак Папа додав, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.

Папа заявив, що церква розуміє шлюб як «винятковий, стабільний і нерозривний союз між чоловіком і жінкою» і має уникати «будь-яких обрядів, які можуть суперечити цьому переконанню». Але він додав, що «коли просять благословення, це висловлювання благання до Бога про допомогу, прохання жити краще».

Вважаючи, що прохання про благословення слід розглядати у кожному конкретному випадку, Папа сказав, що «рішення, які можуть бути частиною пастирської розсудливості за певних обставин, не обовʼязково мають стати нормою».

Папа додав, що церква завжди повинна підходити до своїх стосунків із людьми з «добротою, терпінням, розумінням, ніжністю та підбадьоренням».

Єпископи в низці країн, у тому числі в Бельгії та Німеччині, почали дозволяти священникам благословляти одностатеві пари, проте позиція церковної влади залишилася неясною.

Нагадаємо, у березні 2023 році в парламенті зареєстрували законопроєкт №9103. Ним пропонують запровадити реєстроване партнерство (яке також називають «цивільним») як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

У травні президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює. Зеленський наголосив, що Україна рухається у бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян. 

Теги: Папа Римський ЛГБТ одностатеві шлюби

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