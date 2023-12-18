Папа Римський схвалив благословення одностатевих пар, але є нюанс

Раніше Папа наголосив, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів

Доктрина стосовно шлюбу не змінюється, і благословення не означає схвалення союзу

Сьогодні, 18 грудня, Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикану про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій. Про це пише Vatican News.

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Відповідний документ було опубліковано із підзаголовком «Про пастирське значення благословень». У ньому є розділ з 11 пунктів «Благословення пар у нестандартних ситуаціях та пар однієї статі».

Зазначається, що відповідну доктринальну декларацію Fiducia supplicans, видану Дикастерією доктрини віри, не можна плутати з таїнством гетеросексуального шлюбу, оскільки вчення про нього залишається для Римо-Каталіцької Церкви без змін, і благословення не означає схвалення союзу.

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Згідно з постановою Ватикану, ці благословення не обов'язково мають стати нормою, і священики повинні приймати рішення у кожному конкретному випадку, а також «не повинні перешкоджати чи забороняти близькість Церкви до людей у будь-якій ситуації, в якій вони можуть звернутися по допомогу до Бога через просте благословення».

Також уточнюється, що щоб уникнути «будь-якої форми плутанини або скандалу», коли пара, яка перебуває в нестандартному положенні або одностатеві пари просять благословення, воно «ніколи не повинно передаватися одночасно з церемоніями цивільного союзу, і навіть не у зв'язку з ними».

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск заявив, що готовий до того, щоб католицька церква благословляла одностатеві пари. Однак Папа додав, що церква, як і раніше, вважає одностатеві відносини «обʼєктивно гріховними» і не визнає одностатевих шлюбів.