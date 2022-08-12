Україна повернула понад пів тисячі тіл загиблих військових

Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників



Перемовини про повернення загиблих проходять виключно через посередника

Україні загалом вдалося повернути тіла 522 загиблих захисників, які були у списках зниклих безвісти. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків, не тільки з Донецького, а й Харківського, Луганського», – розповів він.

За словами Котенка, Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників. Він також зазначив, що зараз перемовини про повернення загиблих проходять виключно через посередника – Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

«Як це відбувається? Ми даємо запит, що в такому місці був бій і там можуть знаходитись тіла наших загиблих. Тоді російська сторона виходить на це місце на підконтрольній їй території, і якщо дійсно знаходять загиблих, їх забирають. Потім їх передають нам», – розповів Котенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська влада повернула на Батьківщину тіла ще 17 наших захисників, які загинули на війні. Тіла героїв прибули в Україну 9 серпня. 25 липня Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників.

Також повідомлялося, що українська сторона та країна-агресор 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Обмін відбувся на лінії фронту в Запорізькій області. Це загиблі полку «Азов», 36-ї бригади морської піхоти, СБУ, Державної прикордонної служби, Національної поліції та ін.