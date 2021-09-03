Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку

Недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет з боєприпасами

Схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, знайшли біля бази відпочинку

Прикордонники Бердянського загону виявили поблизу бази відпочинку «Озерна» в смт Кирилівка Запорізької області схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини. Про це інформує Держприкордонслужба.

Відзначається, що недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет, в якому знаходилися:

83 патрона 5,45 мм;

48 патронів 9 мм;

три гранати Ф-1;

шість електродетонаторів;

0,6 кг тротилу і дві запальні трубки.

«На місце виявлення схованки викликали співробітників ДСНС і Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечили охорону небезпечної знахідки», – повідомили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, у центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами.

До слова, на Чернігівщині СБУ викрила підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.