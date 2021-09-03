Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку
Схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, знайшли біля бази відпочинку
Прикордонники Бердянського загону виявили поблизу бази відпочинку «Озерна» в смт Кирилівка Запорізької області схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини. Про це інформує Держприкордонслужба.
Відзначається, що недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет, в якому знаходилися:
- 83 патрона 5,45 мм;
- 48 патронів 9 мм;
- три гранати Ф-1;
- шість електродетонаторів;
- 0,6 кг тротилу і дві запальні трубки.
«На місце виявлення схованки викликали співробітників ДСНС і Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечили охорону небезпечної знахідки», – повідомили в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, у центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами.
До слова, на Чернігівщині СБУ викрила підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.