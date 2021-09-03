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    Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку

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    Недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет з боєприпасами - Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку
    Недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет з боєприпасами
    Фото: dpsu.gov.ua

    Схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, знайшли біля бази відпочинку

    Прикордонники Бердянського загону виявили поблизу бази відпочинку «Озерна» в смт Кирилівка Запорізької області схованку, в якій знаходилися боєприпаси та вибухонебезпечні речовини. Про це інформує Держприкордонслужба.

    Відзначається, що недалеко від берегової лінії прикордонники виявили пакет, в якому знаходилися:

    • 83 патрона 5,45 мм;
    • 48 патронів 9 мм;
    • три гранати Ф-1;
    • шість електродетонаторів;
    • 0,6 кг тротилу і дві запальні трубки.

    «На місце виявлення схованки викликали співробітників ДСНС і Національної поліції, а також до їх прибуття забезпечили охорону небезпечної знахідки», – повідомили в Держприкордонслужбі.

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    Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку
    Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку
    Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку

    Нагадаємо, у центрі Києва СБУ виявила сховок із вибухівкою та гранатами.

    До слова, на Чернігівщині СБУ викрила підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба склад зброї схованка зброї Азовське море вибухівка боєприпаси Запорізька область
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    Прикордонники виявили на узбережжі моря в Кирилівці боєприпаси та вибухівку