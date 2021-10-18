Боєприпаси і медзасоби. Україна отримала другу партію військової допомоги від США

Друга партія вантажу від уряду США надійшла в Україну у ніч на 18 жовтня

Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння і засоби радіолокаційного спостереження

У ніч на 18 жовтня в Україну прибув черговий вантаж міжнародної технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки. Про це інформує пресслужба Міноборони України.

Йдеться про вже другу партію від американських партнерів для потреб Збройних сил України.

Перша партія, що включала медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, прибула 10 жовтня.

«Станом на сьогодні здійснюється розвантаження другої партії товарів, які надійшли в межах даної угоди. З метою досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України із країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів України реалізовано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами», – сказав уповноважений управління Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності полковник медичної служби Олександр Матійчук.

Найближчим часом очікується надходження ще однієї, третьої партії вантажу від уряду Сполучених Штатів Америки.

До слова, глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола».

Зазначимо, Банкова приписала Зеленському заслугу в можливому отриманні від США «Залізного куполу».

Так, у версію законопроєкту про оборонну політику США на 2022 рік включили поправку, яка вимагає від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні «існуючих систем», які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки поообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Відомо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн на 2022 фіскальний рік.

Як відомо, з 2014 року Україна отримала від уряду США допомогу на оборону майже на $2,5 млрд.