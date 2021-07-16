Американці збираються збудувати у Житомирі патронний завод

Виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях

Інвестор обрав Житомир з-поміж Дніпра і Львова

У промисловій зоні Житомира планують збудувати патронний завод, Житомирська міська рада дала згоду на виділення землі під нього.

«Американська компанія інвестує у Житомир і побудує підприємство оборонного комплексу. Це – сотні робочих місць, величезна інвестиція у більш ніж 100 мільйонів доларів та високотехнологічні технології», – цитує сайт сайт Житомирської міськради мера Сергія Сухомлина.

Зазначається, що інвестор обрав Житомир з-поміж Дніпра і Львова.

16 липня міська рада Житомира надала згоду на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Корольова, 132 з метою подальшої передачі однієї з новоутворених площ Товариству з обмеженою відповідальністю «Житомирський патронний завод».

На наступну сесію міської ради інвестор представить соціальні програми, а також певний порядок працевлаштування.

«У них є обов’язкова квота для учасників АТО/ООС, зокрема для військових з інвалідністю», – сказав міський голова.

Сухомлин зауважив, що виробництво набоїв не передбачатиме їх зберігання у складських приміщеннях.

Він наголосив, що після 2014 року, коли Україна втратила завод з виробництва набоїв, були намагання побудувати новий для забезпечення ЗСУ, – тепер такий завод з’явиться у Житомирі.

Нагадаємо, 13 липня нардепи остаточно ліквідували «Укроборонпром».

Раніше очільник «Укроборонпрому» Юрій Гусєв в інтерв’ю «Главкому» розповів про законопроєкт №3822, який є ключовим у системі реформування «Укроборонпрому» та уточнив, коли варто очікувати фінішу реформ концерну.

Додамо, що за 2020 рік державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 21,7 млн грн.

На 15 державних підприємствах із 17, які були передані концерном «Укроборонпром» Фонду держмайна на приватизацію, у різні періоди була зупинена виробнича діяльність в оборонно-промисловій сфері. Як повідомлялося, обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.