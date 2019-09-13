Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня



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Вартість квитків стартує від 3 207 гривень

Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа (ОАЕ)» з 25 жовтня. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя.

Виконання рейсу почнеться з 25 жовтня 2019 року.

Вартість квитків стартує від 3 207 гривень.

Як повідомлялось, SkyUp має намір запустити рейси із Запоріжжя і Львова до Тель-Авіва (Ізраїль) до грудня.

Також авіакомпанія має намір запустити регулярні рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя і зі Львова до Харкова до кінця жовтня.

Авіакомпанія SkyUp розпочала роботу з квітня 2018 року.

Вона є дочірнім підприємством туристичного оператора Join Up.

Авіакомпанію було зареєстровано в червні 2017 року.