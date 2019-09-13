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    Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня

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    Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня

    Вартість квитків стартує від 3 207 гривень

    Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа (ОАЕ)» з 25 жовтня. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя.

    Виконання рейсу почнеться з 25 жовтня 2019 року.

    Вартість квитків стартує від 3 207 гривень.

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    Як повідомлялось, SkyUp має намір запустити рейси із Запоріжжя і Львова до Тель-Авіва (Ізраїль) до грудня.

    Також авіакомпанія має намір запустити регулярні рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя і зі Львова до Харкова до кінця жовтня.

    Авіакомпанія SkyUp розпочала роботу з квітня 2018 року.

    Вона є дочірнім підприємством туристичного оператора Join Up.

    Авіакомпанію було зареєстровано в червні 2017 року.

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    Запоріжжя Ізраїль аеропорт ОАЕ SkyUp
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