Лоукостер SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа» з 25 жовтня
Вартість квитків стартує від 3 207 гривень
Авіакомпанія SkyUp вирішила запустити рейс «Запоріжжя - Шарджа (ОАЕ)» з 25 жовтня. Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя.
Виконання рейсу почнеться з 25 жовтня 2019 року.
Вартість квитків стартує від 3 207 гривень.
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Як повідомлялось, SkyUp має намір запустити рейси із Запоріжжя і Львова до Тель-Авіва (Ізраїль) до грудня.
Також авіакомпанія має намір запустити регулярні рейси з Києва до Харкова і Запоріжжя і зі Львова до Харкова до кінця жовтня.
Авіакомпанія SkyUp розпочала роботу з квітня 2018 року.
Вона є дочірнім підприємством туристичного оператора Join Up.
Авіакомпанію було зареєстровано в червні 2017 року.