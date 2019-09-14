Аеропорт у Празі почав правильно писати назву столиці України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA у 2018 році

Празький аеропорт імені Вацлава Гавела почав правильно писати назву столиці України: Kyiv замість Kiev. Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у Фейсбуці.

«Зусилля посольства були не марні. Після довгих роздумів і переконувань празький аеропорт імені Гавела таки приєднався до когорти тих аеропортів, які правильно називають англійською столицю України – #KyivNotKiev. До речі, #Odesa тепер пишуть правильно також. Дякуємо! Залишилося виправити лише Borispol на Boryspil», – написав посол ввечері 13 вересня.

14 вересня в коментарі до свого допису Перебийніс додав, що коректно в аеропорту вже пишуть і назву Борисполя.

Раніше аеропорт столиці Єгипту Каїру став 50-м у світі, який почав вживати правильну транслітерацію назви Києва латинкою.

На початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.