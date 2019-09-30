Україна за п'ять років планує підписати безвіз ще з 14 країнами



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В уряді безвізовий режим планують підписати, зокрема, з Гватемалою, Гренадою, Коста-Рікою, Маврикією, Маршалловими островами, Монголією, Перу, Сальвадором та Ямайкою

Україна протягом наступних п’яти років планує укласти угоди про безвізовий режим ще з 14 країнами.

Таке завдання постановлено для МЗС у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, що зареєстрованій на сайті Верховної Ради.

«Збільшення переліку країн із безвізовим режимом для власника українського паспорту – запорука відкриття світу, підвищення поваги до нашого громадянина, забезпечення його прав. За наступні 5 років цей перелік буде розширено за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршаллових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсент і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки», - йдеться у документі.

Як зазначається у Програмі, в 2020 році буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, спрощено існуючий режим поїздок до Мексики, завершено відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими.

Окрім того, протягом наступних 5 років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі.