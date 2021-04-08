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    Українська сторона в ТКГ повідомила, скільки зараз людей у списках на обмін

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    Арестович: Росіяни прив&rsquo;язують всі питання до політичних поступок - Українська сторона в ТКГ повідомила, скільки зараз людей у списках на обмін
    Арестович: Росіяни прив’язують всі питання до політичних поступок
    Фото з відкритих джерел

    Україна надає списки на обмін щомісяця, розповів Арестович

    Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами, однак Росія блокує процес, прив’язуючи його до політичних питань. Про повідомив в коменарі УНН радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

    «Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – ред.) кожні два тижні, і між засіданнями також. Росіяни прив’язують всі питання до політичних поступок, особливо гуманітарні», – сказав Арестович.

    За його словами, відповідне питання повністю заблоковане російською стороною ще з вересня минулого року.

    «Ми надаємо списки щомісяця. (У списках – ред.) понад 90 людей, скажімо так, на наступний обмін. Росіяни кажуть про необхідність їх процесуально очистити тощо», – проінформував Арестович.

    6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі,

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

    Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

    Арестович розповів про підсумки екстреного засідання через загострення на Донбасі, яке відбулось 7 квітня.

    Теги: Росія обмін полоненими Україна Олексій Арестович
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