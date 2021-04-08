Українська сторона в ТКГ повідомила, скільки зараз людей у списках на обмін

Україна надає списки на обмін щомісяця, розповів Арестович

Українська сторона у Тристоронній контактній групі щомісяця подає списки на обмін утримуваними особами, однак Росія блокує процес, прив’язуючи його до політичних питань. Про повідомив в коменарі УНН радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

«Ми спонукаємо (повернутись до питання обміну – ред.) кожні два тижні, і між засіданнями також. Росіяни прив’язують всі питання до політичних поступок, особливо гуманітарні», – сказав Арестович.

За його словами, відповідне питання повністю заблоковане російською стороною ще з вересня минулого року.

«Ми надаємо списки щомісяця. (У списках – ред.) понад 90 людей, скажімо так, на наступний обмін. Росіяни кажуть про необхідність їх процесуально очистити тощо», – проінформував Арестович.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі,

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Арестович розповів про підсумки екстреного засідання через загострення на Донбасі, яке відбулось 7 квітня.