Стали відомі перші підсумки екстреного засідання ТКГ по Донбасу

Сторони в ТКГ не змогли підписати спільну заяву про дотримання режиму тиші

Переговори тривали шість годин

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про підсумки екстреного засідання через загострення на Донбасі, яке відбулось 7 квітня.

У коментарі агентству Інтерфакс-Україна Арестович сказав, що сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Переговори тривали шість годин.

«Всі сторони погодилися, що не існує жодних перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося, незважаючи навіть на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, який всіх задовольнив», – заявив спікер української делегації.

6 квітня стало відомо, що українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі,

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.