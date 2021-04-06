Загострення на Донбасі. Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

Констатуються порушення режиму припинення вогню на тлі посилення військ Російської Федерації поблизу державного кордону України

Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі, повідомляється 6 квітня на сторінці української сторони ТКГ в Facebook.

«З моменту минулого засідання 30 березня внаслідок обстрілу позицій Збройних Сил України був поранений мирний житель Красногорівки Донецької області. Крім того, в результаті прицільного вогню противника (в т.ч. снайперського) загинули 3 військовослужбовці Збройних Сил України та ще 4 отримали бойові поранення і травми», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ТОРДЛОУ викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України та міжнародних партнерів».

«Виходячи з цього, керуючись пунктом 4 Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року за підсумками консультацій ТКГ від 29 вересня 2015 року Глава Української делегації Л.Кравчук звернувся до керівництва ОБСЄ підтримати ініціативу України про скликання екстреної зустрічі Тристоронньої контактної групи для обговорення питань щодо негайного вжиття рішучих заходів з відновлення режиму припинення вогню і повернення до суворого виконання домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року», – додали в українській делегації.

На тлі загострення ситуації на Донбасі повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує обговорити подальші дії щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Натомість у РФ заявили, що Путін не планує розмови із Зеленським.

30 березня Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак відзначив, що Росія стягує війська до кордону України. Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і заявив, що Україна готова до провокацій ворога.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що РФ завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії. У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.