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    Арестович: Новий обмін полоненими повинен відбутися до кінця року

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    <span>Наразі в РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 112 українців, а в ОРДЛО - 235 українців&nbsp;</span> - Арестович: Новий обмін полоненими повинен відбутися до кінця року
    Наразі в РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 112 українців, а в ОРДЛО - 235 українців 
    Фото: прес-служба президента УКраїни

    Україна пропонує провести обмін полоненими до Різдва за григоріанським стилем

    Наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в етері телеканалу НАШ. 

    «Ми пропонуємо провести обмін полоненими до 24 грудня, до Різдва, як жест виконання наших домовленостей», – уточнив Арестович.

    Раніше із закликом до РФ провести обмін до кінця року виступив глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук 

    5 листопада Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори. 

    10 листопада, мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

    Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня, в межах обміну з полону бойовиків повинні повернутися 19 українців.  Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Теги: Донбас Мінські угоди обмін полоненими
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