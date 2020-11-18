Арестович: Новий обмін полоненими повинен відбутися до кінця року

Наразі в РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 112 українців, а в ОРДЛО - 235 українців

Наразі в РФ і окупованому Криму незаконно утримуються 112 українців, а в ОРДЛО - 235 українців

Україна пропонує провести обмін полоненими до Різдва за григоріанським стилем

Наступний обмін полоненими між Україною та Росією повинен відбутися до кінця року. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в етері телеканалу НАШ.

«Ми пропонуємо провести обмін полоненими до 24 грудня, до Різдва, як жест виконання наших домовленостей», – уточнив Арестович.

Раніше із закликом до РФ провести обмін до кінця року виступив глава української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук

5 листопада Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

10 листопада, мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня, в межах обміну з полону бойовиків повинні повернутися 19 українців. Наразі 112 українців незаконно утримуються в РФ і в окупованому Криму, 235 українських громадян перебувають в полоні ОРДЛО.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».