Україна розраховує на обмін полоненими «всіх на всіх» не пізніше 15 грудня

Обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» має відбутися не пізніше 15 грудня 2020 року

Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи. Про це голова делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук повідомив агентству «Інтерфакс-Україна».

Українська сторона вимагає повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб до середини листопада 2020 року.

З приводу обміну полоненими, Кравчук заявив, що Україна хоче його провести не пізніше 15 грудня 2020 року.

Нагадаємо, що Зеленський розповів, від чого залежить черговий обмін полоненими.

Між інщим, раніше голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що якщо Верховна рада не змінить постанову про місцеві вибори – це заблокує не лише обмін полоненими, але й усю роботу Тристоронньої контактної групи.

Також Кравчук вимагає від окупантів негайно допустити Червоний Хрест до полонених.

Нагадаємо, 16 вересня засідання Тристоронньої контактної групи тривало близько семи годин.

До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

Також цього тижня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Великої сімки та розповів про результати перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» в Берліні.