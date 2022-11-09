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Українське МВС відреагувало жартом на загибель колаборанта Стремоусова

Надія Клочко
glavcom.ua
Українське МВС відреагувало жартом на загибель колаборанта Стремоусова
МВС України нагадало водіям, що пристебнутий пасок безпеки може врятувати життя
фото з відкритих джерел

МВС вбачає у загибелі херсонського колаборанта Стремоусова повчальну ситуацію для українців

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на новину про загибель у автомобільній аварії херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. Українське відомство нагадало про необхідність пристібатися пасками безпеки за кермом. 

«Дотримання правил безпеки дорожнього руху може врятувати життя! Нагадуємо водіям, що пристебнутий пасок безпеки значно знижує імовірність травмування під час ДТП і може зберегти вам життя», – іронічно заявили у МВС.

Українське МВС відреагувало жартом на загибель колаборанта Стремоусова фото 1

Коментатори у соцмережі оцінили допис пресслужби МВС та зауважили, що зрадникам батьківщини навіть паски безпеки не врятують життя.

Українське МВС відреагувало жартом на загибель колаборанта Стремоусова фото 2
Українське МВС відреагувало жартом на загибель колаборанта Стремоусова фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо згодом підтвердив загибель Кирила Стремоусова.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов. 

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. 

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Теги: соціальні мережі ДТП МВС Херсон

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